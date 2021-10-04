Френк Воррен наголосив, що Олександр Усик взагалі не схожий на Енді Руїса.

Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Тайсона Ф'юрі, не вірить, що Ентоні Джошуа зможе перемогти Олександра Усика в реванші, який планується на лютий-березень.

Про це Воррен сказав у своєму інтерв'ю для Boxingscene.

"Тиждень тому на стадіоні "Тоттенхема" були яскраві феєрверки, але вони виявилися єдиними пострілами від кута Ентоні Джошуа. Олександр Усик загасив вогонь Ей-Джея. Як же ми всі хотіли б побачити Ф'юрі проти Джошуа на піку їхніх можливостей. Але тепер цього не буде", - зазначив Воррен.

"Усик зараз - великий гравець в суперважкій вазі. Я не хочу добивати Джошуа, бо лежачого не б'ють. Але я не можу уявити, що його реванш з Усиком істотно відрізнятиметься від того, що ми вже бачили. На відміну від Енді Руїса, попереднього кривдника Джошуа, якого Ентоні здолав потім у повторному бою, Усик не буде поневірятися по вечірках і не втратить жахливим чином свою форму", - розповів промоутер.

"Бій з Усиком - очевидне рішення за умови, що у нас все добре складеться 9 жовтня", - додав насамкінець Воррен, маючи на увазі поєдинок Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера.

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Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Автор: Артем Будрін