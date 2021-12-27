У добірку увійшли чотири найяскравіших завершення бою.

Найпопулярніший промоушн змішаних єдиноборств UFC представив найкращі нокаути року, що минає.

Відео опублікував офіційний YouTube-канал UFC.

У добірку увійшли чотири нокаути: від іржі Прохазкі, Роуз Намаюнас, Ігнасіо Бахамондеса та Камару Усмана.

Думки фанатів ММА щодо того, який з нокаутів був найкращим, розділилися.

"Беззаперечно! Нокаут року - Іржі Прохазка", "Найкращий нокаут в Іржі. Такий креатив у напівважкій вазі, ще й наглухо вирубив", "Нокаут Камару - як же він гарний", "Прохазка звір, хоча і нокаут з вертушки від Ігнасіо Бахамондеса теж виглядає ефектно", "Як же мені подобається нокаут Роуз - ідеальний хайкік", - пишуть вболівальники в коментарях.

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