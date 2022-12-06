Карен Чухаджян може стати тимчасовим чемпіоном за версією IBF в напівсередній вазі.

Український боксер Карен Чухаджян проведе бій проти непереможеного американця Джарона Енніса за тимчасовий пояс IBF в напівсередній вазі.

За інформацією BoxingScene, поєдинок відбудеться 7 січня у Вашингтоні на вечорі боксу промоутерської компанії Premier Boxing Champions.

Головним поєдинком вечора стане бій Джервонти Девіса з Ектором Луїсом Гарсією.

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Зазначимо, що Енніс став обов'язковим претендентом на чемпіонський поєдинок з Ерролом Спенсом за титул IBF. Однак у Спенса призначений бій з обов'язковим претендентом на пояс WBC Кітом Турманом.

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Джарон Енніс провів на професійному рингу 30 боїв, в яких здобув 29 перемог.

Свій останній бій Енніс провів 14 травня 2022 року проти канадця Кастьо Клейтона. Джарон нокаутував суперника в другому раунді і завоював статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу в напівсередній вазі за версією IBF.

В активі Чухаджяна 21 перемога і одна поразка в боях на профі-рингу.

Свій останній поєдинок Карен провів 2 липня 2022 року. Українець переміг австралійця Блейка Мінто і захистив титул IBF Inter-Continental.

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