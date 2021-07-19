Екс-чемпіону світу з боксу, а нині меру Києва виповнилося 50 років.

19 липня колишньому чемпіону світу з боксу, меру Києва Віталію Кличку виповнилося 50 років.

З цього приводу Кличко опублікував пост в Instagram. А також у день народження екс-боксер стрибнув з парашутом.

"Це 50! Друзі! Сьогодні, в день свого ювілею, можу сказати, що вистояв 50 раундів! Я всього в житті досяг сам. І продовжую працювати над собою. Головне - мати мету і наполегливо йти до неї. Ніколи не опускати рук. Нічого не боятися і не звертати уваги на тих, хто не вірити в тебе", - написав Кличко.

"Бути сильним і ставити перед собою високу планку. Я завжди так робив. 50 - тільки екватор. Відео нижче це доводить!",- додав мер Києва.

Також колишній чемпіон світу опублікував своє фото з оголеним торсом і гирями в руках.

Віталій Кличко: кар'єра в боксі і політиці

На професійному рингу Кличко виступав з 1996 по 2012 роки. У 2005 році він оголошував про завершення кар'єри, але через три роки повернувся.

Кличко-старший тричі ставав чемпіоном світу. Він володів поясами WBO і двічі - WBC.

Віталій Кличко є володарем звань "Почесний" та "Вічний" чемпіон світу за версією WBC.

Він першим з українців був включений в Міжнародний зал слави боксу.

У 2014 році Кличко став мером Києва. Він був переобраний на цю посаду в 2015 році, а потім в 2020-му.

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Автор: Антон Дудар