Перед матчами Кубка Біллі Джин Кінг був запущений благодійний збір коштів.

15-16 квітня збірна України проведе матч Кубка Біллі Джин Кінг (колишній Кубок Федерації) проти збірної США. Матч пройде в американському Ешвіллі.

Напередодні матчу організатори змагань запустили благодійний збір коштів "TennisPlaysForPeace" ("Теніс грає заради миру") на підтримку українських громадян, які постраждали від військової агресії Росії.

Вже зібрана дуже солідна сума в розмірі 940 тисяч доларів. Про це повідомляється на офіційному акаунті турніру в Твіттері.

Перед початком турніру команда США заявила, що підтримує Україну в такий непростий для країни час.

Додамо, що збірна України зіграє проти американок не найсильнішим своїм складом. Еліна Світоліна та Марта Костюк вимушено пропускають матчі через травми.

Склад національної збірної України:

Даяна Ястремська

Катаріна Завацька

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

15 квітня в першому поєдинку Даяна Ястремська зіграє проти Елісон Ріск. Також в цей день свій поєдинок проведе Катаріна Завацька, яка зустрінеться з Джесікою Пегулою.

16 квітня відбудуться відразу три матчі. Ястремська зіграє проти Пегули, Завацька гратиме з Ріск, а сестри Кіченок протистоятимуть проти пари Дезі Кравчик / Шелбі Роджерс.

Вас також можуть зацікавити новини: