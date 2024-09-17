Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням.

В аеропорту Кракова (Польща) затримали українського боксера Олександра Усика.

Генконсул України в Кракові виїхав до аеропорту для зʼясування усіх обставин. Про це повідомили "Суспільному" в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона", – йдеться у повідомленні дипустанови. Відео дня

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням.

Затримання Усика: що відомо

Ввечері 17 вересня український спортсмен і політик Жан Беленюк повідомив, що боксера Александра Усика зааерштували в аеропорту Кракова. Подробиць він не розкрив.

Згодом зробила заяву дружина Усика – Катерина. За її словами, усе добре, і Олександр потім усе пояснить. Вона наголосила, що не сталося "нічого кримінального".

Пізніше Жан Беленюк повідомив, що Олександра Усика повинні відпустити.

"Наче все ок, скоро Саню повинні відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить. Всім тихої ночі", – написав він.

Причини затримання Усика у Польщі наразі невідомі.

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