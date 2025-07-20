За словами боксера, це був важкий удар, який в його команді називають людським іменем.

Триразовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик поділився емоціями після тріумфальної перемоги над британцем Даніелем Дюбуа.

Під час пресконференції за підсумками бою український чемпіон відповів, чи стала перемога над Дюбуа його найкращою перемогою в суперважкій вазі.

"Сьогодні - так. Я не знаю всіх своїх поєдинків, але сьогодні - так. Це було здорово, слава Богу", - сказав Усик.

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Крім того, українець розповів історію про удар, яким нокаутував суперника. За його словами, цей удар у його команді називають "Іваном".

"Ми готувалися до цього поєдинку з моєю командою, з Юрієм (Ткаченком - УНІАН). Вивчали перший бій і мали багато часу — 2 роки. Ми готували комбінації, зокрема, удар лівою рукою, який називається Іван. Це українське ім'я. Іван — це великий хлопець, який живе в селі, працює на фермі. Козак. Це важкий удар. Перший раз я його використав у 2019-му в США в крузервейті", — сказав Олександр.

Усик - Дюбуа - хто переміг

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 19 на 20 липня в столиці Великої Британії, в Лондоні, на стадіоні "Вемблі" відбувся реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. На кону були всі пояси, звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі.

У 5 раунді Дюбуа побував у нокдауні і опинився в нокауті. Перемога українця!

Після бою Олександр Усик та американський блогер Джейк Пол провели битву поглядів. Українець натякнув на дебют в MMA.

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