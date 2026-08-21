Усик відмовився від тренувань перед фінальним боєм: що сталося

Усик поки не готується до свого можливого фінального бою. Чемпіон розповів, чим займається замість боксерських тренувань і чому вирішив зробити паузу.

Олександр Усик наразі не розпочав підготовку до свого наступного поєдинку, який може стати фінальним у його професійній кар'єрі. Український боксер зізнався, що взагалі відмовився від боксерських тренувань і вирішив присвятити час відпочинку та родині, пише Sport.ua.

За словами Усика, його команда поки працює над організацією наступного бою, тому говорити про конкретного суперника та дату він не готовий.

"Зараз не можу сказати, який буде мій наступний бій, адже моя команда працює у цьому напрямку. Я зараз взагалі відмовився від боксерських тренувань, кросфіт і кардіо тільки підтримую. Басейн – ні, сауна – так. Зараз я відпочиваю і проводжу час з родиною", – розповів Усик.

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Раніше Усик оголосив про рішення звільнити всі свої чемпіонські пояси. Українець зробив вакантними титули за версіями WBC, WBA та IBF, однак наголосив, що це не означає завершення його кар'єри. Він заявляв, що має намір провести ще один, "останній" бій.

Професійний рекорд Усика наразі становить 25 перемог у 25 боях, з яких 16 він здобув нокаутом.

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