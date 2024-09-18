За словами боксера, сталося непорозуміння.

Ввечері 17 вересня українського боксера Олександра Усика було затримано в аеропорту у польському Кракові. Спортсмен прокоментував інцидент.

Він заявив, що все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося, розповів боксер в Instagram.

"Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконуюють свої обовʼязки, незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії", – написав Усик.

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Затримання Усика в Польщі

Ввечері 17 вересня стало відомо, що боксера Олександра Усика зааерштували в аеропорту Кракова. Про це повідомив український спортсмен і політик Жан Беленюк. При цьому деталей він не розкрив.

Пізніше дружина боксера Катерина Усик заявила, що все добре, і спортсмен потім усе пояснить. Вона додала, не сталося "нічого кримінального".

Затримання боксера прокоментували і у МЗС України. Як повідомили в дипустанові, Генконсул України в Кракові виїхав до аеропорту для зʼясування усіх обставин.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Усика відпустили. Він зазначив, що був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона.

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