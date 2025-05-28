Український боксер звернув увагу дітей на важливу проблему.

Українська молодь не повинна зробити з себе терористів-смертників на замовлення Росії, заявляє боксер Олександр Усик.

"Ворог завалює молодь пропозиціями "легкого підробітку" - сфотографувати військовий об'єкт, підпалити авто ЗСУ. Часто - "просто" принести сумку з вибухівкою в ТЦК. А потім - підривають "кур'єра"", - наголосив він у відеозверненні, опублікованому в Instagram.

На онлайн-уроці для школярів з усієї України, Усик заявив, що насамперед потрібно звертатися до Нацполу та СБУ, якщо дітям раптом прийшло повідомлення з такою пропозицією.

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"Одразу розповідайте про спроби вербування вашим батькам і вчителям! Так ви захистите себе та своїх близьких. Бути крутим - це мати голову на плечах. А справжня сила - це вміння залишатися вірним собі та своїй рідній землі", - наголосив легендарний боксер.

Випадки вербування українців з боку Росії - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що поліція викрила схему спецслужб РФ. Вони, з метою дестабілізації ситуації в Україні, заохочували неповнолітніх за гроші підпалювати автомобілі військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, журналісти з'ясували, як РФ вербує диверсантів-смертників. На стіні в темному провулку знайомий одного з журналістів побачив графіті з адресою телеграм-каналу. Це виявився типовий російський Z-смітник.

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