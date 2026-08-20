Усик поділився своїм рейтингом найкращих боксерів сучасності

Українець Олександр Усик виділив п'ятьох боксерів, яких вважає наразі найкращими.

Український боксер Олександр Усик розповів, кого вважає найкращими бійцями сучасності, повідомляє Jus Due Boxing.

Зокрема, Усик виділив п'ятьох боксерів. Примітно, що до цього списку увійшли два супертяжі, яких українець перемагав по два рази.

"Це Теренс Кроуфорд, Шакур Стівенсон, Сауль Альварес, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі", - поділився боксер.

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Відомо, що останній бій Усика відбувся 23 травня цього року, він виходив на ринг з Ріко Верхувеном, якого достроково переміг.

Після цього поєдинку український боксер вирішив відмовитися від усіх своїх чемпіонських поясів. Водночас, Усик пояснив, що це рішення не означає кінець його професійної кар'єри.

Українець зазначив, що у нього залишився "Last Dance", тобто, він щонайменше ще раз збирається вийти на ринг. Напередодні після тривалої паузи боксер відновив тренування. Наразі найбільш ймовірним його наступним суперником вважається Деонтей Вайлдер.

Олександр Усик: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами директора команди українця Олександра Усика Сергія Лапіна, наразі ведуться перемовини щодо завершального поєдинку боксера в кар'єрі. Зокрема, контакт відбувся з представниками колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера та компанією Zuffa Boxing. При цьому, Лапін наголосив, що домовленості ще немає. Як пояснив Лапін, для Zuffa участь Усика стане своєрідним знаком якості – присутність українця миттєво підніме статус їхнього поясу в суперважкій категорії.

Також ми писали, що Усик в інтерв'ю BBC Sport зазначив, що не може бути й мови про організацію трьох або п’яти поєдинків, як про це говорять деякі журналісти. За словами 39-річного Усика, він готовий до свого "останнього танцю" на професійному ринзі після того, як звільнив усі свої чемпіонські пояси, які здобув у реванші з Даніелем Дюбуа. Усик наголосив, що після цього поєдинку він подякує всім й заявить, що на цьому завершує свою кар'єру.

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