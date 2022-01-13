Теренс Кроуфорд подав позов проти Боба Арума.

34-річний американський боксер Теренс Кроуфорд подав судовий позов проти очільника промоутерської компанії Top Rank Боба Арума. Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі (до 66,7 кг) звинуватив легендарного 90-річного промоутера в расизмі.

Про це повідомляє BoxingScene.

Кроуфорд запевняє, що Арум гірше захищає інтереси темношкірих боксерів, дискримінує їх та не просуває їхні кар'єри. Теренс припинив співпрацю з Top Rank рік назад.

"Сьогодні Арума вважають сварливим білим стариганем через його расистські заяви та умисну ​​шкоду репутації афроамериканським боксерам. Постраждалі бійці, пов'язані з Top Rank контрактом, бояться заговорити і втратити можливість виступати протягом дії угоди, яка може сягати 5-7 років", - йдеться у позові.

Кроуфорд звинуватив Top Rank у невиконанні контрактних зобов'язань та вимагає компенсації у розмірі 10 мільйонів доларів. Боб Арум не забарився з відповіддю:

"Позов Кроуфорда проти Top Rank необґрунтований, а його гидкі звинувачення в расизмі - невиправдані. Він це знає і його адвокат це знає. Всю свою кар'єру промоутера я провів як чемпіон серед чорношкірих, латиноамериканських та інших кольорових боксерів. Я не сумніваюся, що суд подивиться на позов з боку Кроуфорда як на спробу шахрайства".

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Зауважимо, що українець Василь Ломаченко теж є клієнтом Боба Арума.

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