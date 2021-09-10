Владислав Сіренко переміг досвідченого Олександра Устінова.

Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко в Парижі провів бій проти росіянина Олександра Устінова.

Вже в першому раунді 44-річний Устінов капітулював проти 26-річного українця. Сіренко провів потужну атаку і вчасно добив суперника після шквалу ударів.

Владислав здобув 18-ту звитягу в 18 боях на профі-рингу (в 15-й раз - достроково). Таким чином, Сіренко захистив пояс WBC Asia у суперважкій вазі.

Устінов у своєму активі має 42 бої на професійному ринзі: він здобув 36 перемог і зазнав 5 поразок. Ще один поєдинок завершився внічию.

Нагадаємо, що Сіренко в червні цього року нокаутував брата зіркового футболіста.

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Автор: Артем Будрін