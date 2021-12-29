Український боксер Денис Берінчик (16-0, 9 КО), який нещодавно захистив свій другорядний титул чемпіона за версією WBO International, наступного року може стати чемпіоном світу.
Промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю BoxOffice поділився подальшими планами на кар'єру непереможного українця.
- Що глядачам і вболівальникам Берінчика чекати в 2022 році?
- Бій за титул чемпіона світу.
- Ти в це віриш?
- Я зобов'язаний в це вірити.
- Я не вірю.
- Окей, мої прогнози збуваються?
- Так.
- Буде у нього бій за титул чемпіона світу. Обов'язково буде. Причому не завдяки, а всупереч, - сказав Красюк.
Читайте такожПобиття росіянина дало результат: Берінчик злетів у світовому рейтингу боксерівДенис Берінчик: профайл боксера
- Востаннє Берінчик виходив на боксерський ринг 18 грудня 2021 року. Він переміг росіянина Ісу Чанієва одноголосним рішенням суддів.
- Всього українець провів 16 боїв, в яких здобув 16 перемог (9 нокаутом).
- Берінчик є срібним олімпійським призером (2012) і срібним призером чемпіонату світу (2011).
- Серед професіоналів чинний чемпіон за версією WBO International (2018-Н.В.) у легкій вазі та колишній чемпіон за версією WBO Oriental (2017-2018) у легкій вазі.