Денис Берінчик / фото УНІАН

Український боксер Денис Берінчик (16-0, 9 КО), який нещодавно захистив свій другорядний титул чемпіона за версією WBO International, наступного року може стати чемпіоном світу.

Промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю BoxOffice поділився подальшими планами на кар'єру непереможного українця.

- Що глядачам і вболівальникам Берінчика чекати в 2022 році?

- Бій за титул чемпіона світу.

- Ти в це віриш?

- Я зобов'язаний в це вірити.

- Я не вірю.

- Окей, мої прогнози збуваються?

- Так.

- Буде у нього бій за титул чемпіона світу. Обов'язково буде. Причому не завдяки, а всупереч, - сказав Красюк.

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  • Востаннє Берінчик виходив на боксерський ринг 18 грудня 2021 року. Він переміг росіянина Ісу Чанієва одноголосним рішенням суддів.
  • Всього українець провів 16 боїв, в яких здобув 16 перемог (9 нокаутом).
  • Берінчик є срібним олімпійським призером (2012) і срібним призером чемпіонату світу (2011). 
  • Серед професіоналів чинний чемпіон за версією WBO International (2018-Н.В.) у легкій вазі та колишній чемпіон за версією WBO Oriental (2017-2018) у легкій вазі.