Він битиметься проти 37-річного француза Івана Менді.

Третього грудня у Лондоні в андеркарді бою між британцями Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою буде боксувати непереможний українець Денис Берінчик.

Про це 34-річний легковаговик оголосив у своїх соцмережах.

Він битиметься за титул EBU (Європейського боксерського союзу) в легкій вазі (до 61,2 кг) в поєдинку проти 37-річного француза Івана Менді.

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"Мій поєдинок проти Івана Менді відбудеться 3 грудня в андеркарді зустрічі Ф'юрі та Чісори в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Підготовка триває", - зазначив Берінчик у дописі.

Денис Берінчик: кар'єра

Берінчик був срібним призером Олімпіади-2012 у Лондоні.

На професійному ринзі він провів 16 боїв і в усіх здобув перемогу (9 - нокаутом).

В останньому поєдинку Денис побив росіянина Ісу Чанієва в Броварах.

Пояс WBO International у легкій вазі належить Берінчику.

Промоутер Олександр Красюк заявляв, що Денис має всі шанси стати чемпіоном світу. "Берінчик - найближчий новий чемпіон світу для України", - казав Красюк.

Влітку минулого року Берінчик дебютував у кулачних боях, він переміг росіянина Артема Лобова.

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