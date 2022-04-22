Легендарний боксер після інциденту відмовився летіти даним рейсом.

Легенда боксу Майк Тайсон став учасником неприємного інциденту в аеропорту Сан-Франциско.

Як повідомляє видання TMZ Sports, американський супертяж накинувся з кулаками на пасажира рейсу Сан-Франциско - Майамі після того, як п'яний чоловік спровокував його.

Майк сидів зі своїм другом в салоні і нікого не чіпав, поки його спокій не потривожив пасажир, що сидів позаду нього. Він впізнав Майка і довгий час крутився навколо Тайсона.

Легендарний важкоатлет довгий час терпів нападки і кривляння неадекватного сусіда. Спочатку Майк намагався ввічливо обійтися з цим невгамовним персонажем і просто просив залишити його в спокої. Легенда боксу навіть зробив селфі з цим хлопцем.

Нетверезий шанувальник не прислухався до заклику охолонути і продовжував вигукувати непристойні слова на адресу Тайсона. І це стало головною його помилкою.

Чаша терпіння Майка була переповнена, коли п'яний пасажир кинув в нього пляшкою з водою. Після цього 55-річний боксер накинувся з кулаками на п'яного чоловіка. В кінцевому підсумку хлопець відбувся синяками в області чола і сумним виразом обличчя.

Інформацію про інцидент підтвердив один з представників екс-боксера, який зв'язався з TMZ Sports, щоб прокоментувати те, що трапилося.

"На жаль, у містера Тайсона стався інцидент на борту літака з агресивним пасажиром, який почав докучати йому, а також жбурнув у нього пляшку з водою, коли той перебував у своєму кріслі", - сказав представник Тайсона.

Після інциденту легендарний боксер покинув борт літака, щоб не випробовувати своє терпіння знову. А потерпілий бешкетник написав заяву в поліцію. Поліцейські поки не дали коментар щодо того, що сталося.

Майк Тайсон: боксерська кар'єра