Французка Естель Мосселі має українське коріння.

Олімпійська чемпіонка з боксу Естель Мосселі прокоментувала агресію Росії. У 29-річної француженки українське коріння - її мама родом із Козятина (Вінницька область).

"Чи готові ми боротися за повагу? Я так не думаю, але іноді ми не маємо вибору. Боріться за нашу свободу. Я звертаюся до тих, хто готується до небажаної війни, і тих, хто страждає від неї сьогодні. Мене до глибини душі зачепило те, що відбувається на землі моїх предків. Світ був би набагато кращим, якби правила та повага застосовувалися до всіх добровільно чи примусово", - написала у себе в Іnstagram Естель.

Мати Естель - українка, батько - з Конго. Татусь майбутньої боксерки приїхав до України вчитися на електротехніка. В Україні він одружився з мамою Естель, яка родом з Козятина. Пізніше сім'я емігрувала до Франції, де і народилася Естель.

Естель виступає у ваговій категорії до 60 кг. У 2016 році вона стала чемпіонкою світу серед аматорів, а також виграла золото на Олімпійських іграх в Ріо-2016. У 2019 році Естель завоювала пояс IBO серед професіоналів.

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