Екс-чемпіон світу заявив, що політика йому "не чужа".

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко відповів на питання про можливу політичну кар'єру.

Про це Кличко-молодший сказав в інтерв'ю LB.ua.

"У політику не ходять. Нею або займаються, або вона займається тобою. Ти робиш вибір. Будеш цим займатися чи ні. Віталій (Кличко, - Прим.) вирішив займатися вже давно. А я... Я - активіст. Брав участь у Помаранчевій революції у 2013-2014 роках як активіст. Не як політик", - зазначив Володимир Кличко.

Він підкреслив, що поки що залишається поза політикою, але висловив думку, що міг би впоратися з обов'язками краще за деяких політиків:

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"Я вибрав поки бути поза політикою. Але вона мені не чужа. Я зараз не буду заявляти, що у мене є якісь плани цим займатися. Але коли я слухаю наших політиків - а я за ними, як ви вже зрозуміли, уважно спостерігаю - то часто думаю: "Хто ці смішні люди? Що вони кажуть? Що вони роблять?". Адже я точно можу зробити це краще".

Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.

У своєму останньому поєдинку в квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.

У грудні минулого року Кличко-молодший був включений в Міжнародний зал боксерської слави.

Автор: Антон Дудар