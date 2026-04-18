Помер відомий колишній чемпіон світу з боксу

Канто є одним із найкращих боксерів в історії Мексики.

Помер легендарний колишній чемпіон світу з боксу Мігель Канто. Йому було 78 років.

Про смерть мексиканського боксера, який виступав у найлегшій вазі, повідомила прес-служба WBA.

Боксер помер через ускладнення тривалої неврологічної хвороби. Смерть легенди викликала хвилю співчуття у боксерському світі.

Хто такий Мігель Канто

Канто був чемпіоном світу за версіями WBC і The Ring з 1975 по 1979 рік і мав у своєму активі 14 захистів чемпіонських титулів.

При зрості 154 см він мав розмах рук 160 см. Він перемагав завдяки точності, захисту та витривалості, а не силі удару. Це допомогло йому стати одним із найтехнічніших і найрозумніших боксерів в історії.

Канто почав займатися боксом у 1966 році в аматорському турнірі, а перший поєдинок серед професіоналів провів у лютому 1969 року, останній – 24 липня 1982 року.

Загалом Мігель Канто провів 74 бої, з яких 61 виграв (15 – нокаутом), зазнав 9 поразок, 4 поєдинки завершилися внічию.

Канто є одним з найкращих боксерів в історії Мексики.

