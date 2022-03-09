Легенда боксу подякував британцям за підтримку й попросив закрити повітряний простір.

Володимир Кличко висловився про війну України та Росії.

Його цитує BBC.

"Кожен українець, включаючи мене з братом – мішені. І це вже втілено, на жаль, вбито дітей, жінок, мирних людей. Кожна особа – ціль. Ми всі мішені. Тому що ми обрали шлях стати частиною ЄС, Європи та демократичних цінностей. Якщо ви думаєте інакше, ви все одно є мішенню.

Закрити небо – дуже важливе рішення. Будь-яка дія, спрямована на мир, захист – повинна бути вчинена. І рахунок йде не на дні, а на години, навіть хвилини. На всіх фронтах – військових, гуманітарних, медичних – потрібна будь-яка допомога для збереження життя людей.

Потрібно зупинити безглузді вбивства українців. Зараз дуже важливо робити все для цього разом.

Також хотів би виразити велику вдячність за підтримку. Ви (британці – прим.) одними з перших надіслали нам допомогу. Будь ласка, продовжуйте підтримувати нас усіма можливими способами та поширюйте інформацію всьому світу.

Ми повинні зупинити війну, Путіна. Ми хочемо бачити Україну великою державою, якою ми і є. Я дуже пишаюся нами, українцями, нашою рішучістю в боротьбі за свободу. Я гордий бути українцем", – сказав Кличко.

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