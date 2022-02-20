Український боксер має намір подавати апеляцію на рішення суддів.

У суботу, 19 лютого, в рамках шоу промоутерської компанії RCC Boxing Promotions український боксер легкої ваги Зоравор Петросян бився за титул WBC Asia в суперлегкій вазі проти росіянина Івана Козловського.

Поєдинок закінчився скандальною поразкою українця.

Протягом більшої частини бою Петросян діяв першим номером, чинячи тиск на противника. Результатом такої активності українця стало розсічення на правому оці росіянина.

Бійці пройшли всю дистанцію і в підсумку переможця бою визначали судді, думка яких розділилася. Один з них побачив беззастережну перемогу українця, виставивши рахунок 99:91, а двоє інших - віддали перемогу представнику Росії: 94:96, 94:96.

Відео бою:

Після бою Зоравор Петросян у своєму Instagram заявив, що планує подавати апеляцію на результат бою з Іваном Козловським. Українець впевнений, що його засудили в цьому бою.

"Друзі, хто дивився бій, зрозуміє, про що зараз піде мова. Моя думка і думка майже всього залу - мене обікрали.

Ми будемо подавати апеляцію. Я нічого не прошу, просто віддайте мені моє. Цей бій виграв я, можу це сказати з чистою совістю.

Ну нічого, у нас такий тернистий шлях, і ми його пройдемо гідно, щоб нам не було соромно за той бокс, який я показую і буду показувати.

До мого суперника претензій ніяких не маю, він гідний хлопець, і він сам сказав, що "ми зробили свою роботу, а судді вже так вирішили".

Спасибі за бій, Іван. Спасибі всім, хто стежить за мною і підтримує. Що нас не вбиває, то робить нас сильнішими", - сказав Петросян.

Відзначимо, що бій українця проти росіянина пройшов в андеркарді поєдинку за пояс WBC Silver між екс-чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Хорхе Лінаресом і Зауром Абдуллаєвим. Лінарес бився щосили, але поступився Абдуллаєву.

Петросян - Козловський: підсумки бою