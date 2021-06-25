Український боксер повертається в ринг після поразки від Теофімо Лопеса.

Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко в Лас-Вегасі проведе бій проти японця Масайоші Накатані. Поєдинок пройде в ніч з 26 на 27 червня за Києвом.

На думку букмекерів, Ломаченко є беззаперечним фаворитом цього бою.

Так, на перемогу українського боксера дається коефіцієнт 1,05. Водночас на Накатані можна зробити ставку з коефіцієнтом 9,70.

Нічия традиційно вважається найменш вірогідним результатом - на неї виставлений коефіцієнт 34,00.

Ломаченко - Накатані: перед боєм

Василь Ломаченко свій попередній бій провів 17 жовтня. У бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі він програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і втратив всі свої пояси. Всього на рахунку українця 14 перемог (10 нокаутом) при 2 поразках.

Накатані в попередній раз виходив на ринг 12 грудня минулого року. Він технічним нокаутом виграв у Фелікса Вердехо і завоював пояс Інтерконтинентального чемпіона WBO. Всього на рахунку 32-річного японця 19 перемог (13 нокаутом) і 1 поразка.

Накатані, як і Ломаченко, програвав Теофімо Лопесу рішенням суддів. Бій відбувся в 2019 році.

У травні в мережі з'явився промо-ролик до бою Ломаченко - Накатані.

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Автор: Антон Дудар