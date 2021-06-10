Український боксер також зазначив, що "його мета стати абсолютним чемпіоном світу".

Василь Ломаченко, якого нещодавно розкритикував екс-тренер Володимира Кличка, розповів, чому не хоче просити американця Теофімо Лопеса про реванш.

Слова українського боксера наводить Ютуб-канал SNOWQUEENLA.

"Я не хочу просити Лопеса про реванш, адже він і його батько знають, що це був дуже близький бій. Вони знають, що станеться, якщо вони дадуть мені реванш. Тому вони хочуть піднятися в першу напівсередню вагу", - сказав "Лома".

"У мене все ще є мета стати абсолютним чемпіоном світу. Для мене абсолютним чемпіоном світу є Теофімо Лопес, оскільки, коли я з ним бився, у мене було три пояси. Я завоював титул WBC в бою з Люком Кемпбеллом. Лопес переміг в нашому поєдинку і забрав у мене три пояси. Четвертий титул належав йому, так що він, безсумнівно, абсолютний чемпіон світу. Чемпіонство Хейні - це політика WBC. Мені все одно", - додав Ломаченко.

Нагадаємо, що 33-річний українець, на думку Лопеса, хотів накласти на себе руки після поразки й страждав від депресії.

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Василь Ломаченко - Теофімо Лопес: головне

17 жовтня 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, втративши всі свої пояси.

Українець після бою вибачився за свою поразку від Лопеса і зазначив, що готовий провести реванш. Потім він запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.

Лопес відразу заявив, що ні про який реванш не може бути мови, а пізніше і взагалі послав Ломаченка "на три літери".

Лопес вже встиг поділитися очікуваннями від бою між Накатані - Ломаченко, який відбудеться 26 червня.

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Автор: Артем Будрін