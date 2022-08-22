Роберт Левандовскі провів один з найкращих своїх матчів у футболці "Барселони".

У неділю, 22 серпня, в Сан-Себастьяні відбувся матч місцевого "Реала Сосьєдад" з "Барселоною". Гра закінчилася розгромною перемогою каталонського гранда з рахунком 4:1.

Рахунок у грі був відкритий вже на 45-й секунді гри. Роберт Левандовскі в один дотик реалізував передачу Алекса Бальде і забив перший м'яч у складі "Барселони". На шостій хвилині рахунок зрівняв нападник "Реала Сосьєдад" Александер Ісак: м'яч після його удару рикошетом залетів у ворота Марка-Андре тер Штегена.

У другому таймі "Барселона" знову вийшла вперед: на 66-й хвилині точним ударом у дальній кут відзначився Усман Дембеле. Через дві хвилини знову відзначився Левандовскі, який оформив дубль.

На 79-й хвилині забив Ансу Фаті і поставив остаточну крапку в матчі - 4:1 на користь "Барселони".

"Реал Сосьєдад" - "Барселона" - 1:4

Голи: Ісак, 6 - Левандовскі, 1, 68, Дембеле, 66, Фаті, 79

"Реал Сосьєдад": Реміро, Елустондо (Горосабель, 78), Ле Норман, Субельдія, Муньос, Мендес, Меріно (Каррікабуру, 78), Сільва (Туррієнтес, 69), Субіменді, Кубо (Чо, 69), Ісак (Наварро, 69)

"Барселона": тер Штеген, Крістенсен, Араухо, Ерік Гарсія, Бальде (Рафінья, 64), де Йонг (Серджі Роберто, 85), Педрі, Гаві( Кессьє, 85), Левандовскі, Дембеле (Альба, 72), Ферран Торрес (Фаті, 64)

Попередження: Елустондо, Ле Норман - Араухо

Огляд матчу:

Варто відзначити, що в цей день Роберт Левандовскі, який став одним з головних героїв матчу, відзначав своє 34-річчя. Поляк зробив собі чудовий подарунок, забивши дебютні голи за "Барселону".

Головний тренер "Барселони" Хаві висловився про перемогу "синьо-гранатових" над "Реалом Сосьєдад", яка стала для них першою в нинішньому сезоні Прімери.

"На цьому стадіоні завжди складно перемагати. Хотів би відзначити нашу гру в другому таймі, який ми добре почали і переломили ситуацію. Це дуже важлива перемога для нас, яка зміцнює віру в нашу роботу. Йдеться про те, щоб йти своїм шляхом і вірити, прогресуючи від матчу до матчу. Я думаю, що в цілому ми провели хорошу гру.

Ми були хоробрими, але гравцям все ще не вистачає взаєморозуміння. Де Йонг багато нам дає. Він розкрився. Нам потрібно менше пропускати і краще розуміти гру. Ми добре справилися, випустивши Педрі в основі, а Гаві в ролі гравця, який шукає простір між лініями, до чого він звик. Після нічиєї в минулому турі нам було нелегко.

Ми грали з двома чистими крайніми і одним внутрішнім нападаючим. Практично чотири нападники. Ансу вміє забивати. Нападники були дуже хороші. "Барселона" повинна була проявити мужність, щоб виграти перший матч у сезоні", - наводить слова Хаві Marca.

Додамо, що після двох турів в активі "Барселони" 4 набраних очки. Команда Хаві займає 5-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У наступному турі "Барселона" зіграє проти "Вальядоліда" 28 серпня. "Реал Сосьєдад" свій матч 3-го туру Ла Ліги проведе 27 серпня.

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