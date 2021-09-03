Оскар Де Ла Хоя дотепер відчуває психологічний біль.

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар Де Ла Хоя шокував своїм відвертим зізнанням. 48-річний американський боксер розповів, що він пережив жахіття в 13 років: його зґвалтувала якась жінка.

Слова Оскара наводить Los Angeles Time, якому спортсмен дав інтерв'ю.

"Мене зґвалтували в 13 років. Це зробила жінка. Вона була набагато старшою за мене. Їй було понад 35 років. Це сталося на турнірі з боксу на Гавайських островах. Тобто я не просто втратив цноту в 13 років. Мене її позбавили, я був зґвалтований".

"Людина здатна приховувати багато що. Ти живеш це життя "Золотого хлопчика" зі світу боксу, але це лайно все ще з тобою. Я ніколи особливо не думав про це, не намагався розібратися, що відчуваю з цього приводу, поки в один з днів це раптом не нахлинуло на мене. Тоді ти усвідомлюєш, що не знаєш, що з цим треба робити", - додав Оскар.

"Ця штука досі болить. Ви просто сподіваєтеся забути про все", - щиро розказав Де Ла Хоя.

Зазначимо, що 11 вересня Де Ла Хоя вперше з 2008 року вийде на ринг. "Золотий хлопчик" проведе бій з екс-чемпіоном UFC - бразильцем Вітором Белфортом.

Де Ла Хоя провів 45 поєдинків на професійному рингу: 39 звитяг (30 - достроково) і 6 поразок. Він має золоту медаль Олімпійських ігор у Барселоні-1992, а також безліч елітних поясів.

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Автор: Артем Будрін