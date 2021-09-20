42-річний екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо оголосив про завершення кар'єри.
Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у своєму Twitter.
"Менні Пак'яо підтвердив, що пішов з боксу у віці 42 років після поразки від Йорденіса Угаса. Він йде зі спорту, як чемпіон світу у восьми дивізіонах упродовж чотирьох десятиліть, один з найвеличніших боксерів усіх часів", - зазначив Бенсон.
Також Бенсон процитував самого Пак'яо:
"Моя боксерська кар’єра закінчилася. Я давно займаюся боксом, і моя сім’я завжди казала мені, що пора зупинитися. Раніше я був дитиною, яка продавала хліб. Якби я сказав вам, що буду чемпіоном світу і буду відомий на всю планету? Ви б сказали, що це неможливо".
Нагадаємо, що Пак'яо балотується на пост президента Філіппін.
Менні Пак'яо: кар'єра і досягнення
- Пак'яо провів на рингу 72 поєдинки. На його рахунку 62 перемоги (39 - нокаутом), 8 поразок і 2 нічиї.
- Пак'яо - єдиний боксер, якому вдалося стати чемпіоном світу у восьми різних вагових категоріях.
- Філіппінець визнавався найкращим боксером року незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring в період з 2008 по 2011 роки.
- У 2019 році Пак'яо завоював пояс WBA Super, але в січні 2021-го був позбавлений титулу через тривалий простій.