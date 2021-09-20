42-річний екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у своєму Twitter.

"Менні Пак'яо підтвердив, що пішов з боксу у віці 42 років після поразки від Йорденіса Угаса. Він йде зі спорту, як чемпіон світу у восьми дивізіонах упродовж чотирьох десятиліть, один з найвеличніших боксерів усіх часів", - зазначив Бенсон.

Також Бенсон процитував самого Пак'яо:

"Моя боксерська кар’єра закінчилася. Я давно займаюся боксом, і моя сім’я завжди казала мені, що пора зупинитися. Раніше я був дитиною, яка продавала хліб. Якби я сказав вам, що буду чемпіоном світу і буду відомий на всю планету? Ви б сказали, що це неможливо".