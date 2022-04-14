Володимир Кличко засудив дії російських загарбників.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко висловився про повномасштабну війну, яку Росія почала проти України.

Легенда боксу порівняв скоєне російськими загарбниками в Україні зі злочинами нацистської Німеччини, очолюваної Адольфом Гітлером.

"Я вірю, що путінська Росія показала своє справжнє обличчя і світ його побачив. Я як і раніше не розумію всі ці переговори з Путіним перед війною. Всі попередження перед війною не завадили йому вчинити те, що він скоїв - військовий злочин, геноцид.

Пропаганда про те, що в Україні є нацизм і що проводиться денацифікація - це брехня. На жаль, ця пропаганда отруює людей в Росії. Ці солдати їдуть в Україну, ймовірно, частково вірячи в те, що ми нацисти. Але у нас президент з єврейським корінням. Те, що російська армія зробила в Україні, - це те саме, що і нацизм під керівництвом Гітлера, або ще гірше.

Ми боремося, світ буде боротися. Якщо говорити про Третю світову війну, то, власне, вона йде, це її початок. Все зайшло занадто далеко", - сказав Кличко в інтерв'ю Yahoo Australia.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже четвертий тиждень.

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