Славетний боксер Майк Тайсон повідомив, що він готовий допомогти Ентоні Джошуа підготуватися до реваншу з Олександром Усиком.
Тайсона цитує Еssentiallysports.
"Чи готовий я допомогти Джошуа з тренуваннями? Безперечно. Я говорив маячні багато про нього, але він все ще молодий хлопець. Йому, як і раніше, потрібно дуже багато чого навчитися. Розумієте, що я маю на увазі? Джошуа завжди буде людиною майбутнього, тому що він, чорт забирай, просто дитина, ще малюк. Він пізно почав займатися боксом, тож Ентоні досі вчиться", - зазначив Тайсон.
Нагадаємо, що раніше Ф'юрі пропонував Джошуа свої послуги, а також тренер британця серйозно говорив про можливість готувати Ентоні до бою з Усиком.
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Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.