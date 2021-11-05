Майк Тайсон назвав Ентоні Джошуа "малюком".

Славетний боксер Майк Тайсон повідомив, що він готовий допомогти Ентоні Джошуа підготуватися до реваншу з Олександром Усиком.

Тайсона цитує Еssentiallysports.

"Чи готовий я допомогти Джошуа з тренуваннями? Безперечно. Я говорив маячні багато про нього, але він все ще молодий хлопець. Йому, як і раніше, потрібно дуже багато чого навчитися. Розумієте, що я маю на увазі? Джошуа завжди буде людиною майбутнього, тому що він, чорт забирай, просто дитина, ще малюк. Він пізно почав займатися боксом, тож Ентоні досі вчиться", - зазначив Тайсон.

Нагадаємо, що раніше Ф'юрі пропонував Джошуа свої послуги, а також тренер британця серйозно говорив про можливість готувати Ентоні до бою з Усиком.

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Автор: Артем Будрін