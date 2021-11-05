Теофімо Лопес також зухвало пообіцяв нокаутувати в першому раунді Джорджа Камбососа.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес знову заговорив про Василя Ломаченка.

Слова американця наводить Вoxingnews24.

"Ломаченко переміг би всіх цих молодиків, кожного з них. Ломаченко побив би Девіса, зжер би Хейні і переміг би Шакура Стівенсона. Хоч кар'єра Ломаченка вже добігає кінця, але цього достатньо, щоб побити багатьох хлопців", - сказав Лопес.

Також Теофімо дав коментар щодо свого наступного бою з австралійським боксером Джорджем Камбососом-молодшим:

"Камбосос буде у великій біді. Він буде знищений. Наш поєдинок триватиме один раунд".

Ломаченко - Лопес: що було раніше

Зустріч боксерів у рингу відбулася 17 жовтня 2020 року. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.

Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super і WBO, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.

Після бою Ломаченко заявив, що вийшов на поєдинок з травмою плеча. Також українець неодноразово говорив, що не вважає, що програв у цьому бою.

Раніше Лопес і його батько не раз заявляли, що Ломаченко не отримає реванш. Однак після бою Ломаченка проти Масайоші Накатані батько Лопеса заявив, що вони готові дати реванш українцю. Промоутер американця та українця сказав, що реванш може відбутися навесні 2022 року.

Однак потім Лопес заявив, що не збирається давати реванш Ломаченку.

Автор: Артем Будрін