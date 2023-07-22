Костянтин Довбищенко перервав серію з чотирьох поразок поспіль.

Український боксер-супертяж Костянтин Довбищенко сенсаційно переміг молодого та перспективного британця Метті Гарріса. Сталося це на вечорі боксу в Единбурзі (Шотландія).

Наш співвітчизник у п’ятому раунді потужно пресингував свого опонента і влучно потрапляв Гаррісу в голову. Суддя втрутився і припинив бій достроково, віддавши перемогу нокаутом Довбищенку. Цікаво, що Костянтин у четвертому раунді потрапив у нокдаун після серії ударів Гарріса. Українець зміг оговтатися і "відплатити" британцю ще жорсткіше.

Зазначимо, що для українця перемога над Гаррісом стала першою за останні п’ять поєдинків, а Метті вперше у своїй кар’єрі програв. Довбищенко перервав серію з чотирьох поразок поспіль.

Перед поєдинком букмекери приймали ставки на перемогу Гарріса з коефіцієнтом 1,10, тоді як успіх Довбищенка оцінювався показником 8,0.

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