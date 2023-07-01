Перехід Анатолія Трубіна в "Інтер" може не відбутися.

Донецький "Шахтар" розраховує серйозно заробити на потенційному трансфері свого талановитого голкіпера Анатолія Трубіна.

Як повідомляє FcInterNews.it, "гірники" готові продати 21-річного гравця за 40 мільйонів євро.

Раніше предметний інтерес до Трубіна виявляв "Інтер". Міланський клуб бачив в українцеві заміну Андре Онана, який близький до переходу в "Манчестер Юнайтед".

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Однак "нерадзуррі" не готові платити таку суму за 21-річного воротаря "Шахтаря". Особливо враховуючи той факт, що його контракт з "гірниками" закінчується вже наступного літа.

Повідомляється, що "Інтер" може переключити свою увагу з Трубіна на інші кандидатури - Гіоргі Мамардашвілі з "Валенсії", Кейлора Наваса з ПСЖ або Яна Зоммера з "Баварії".

Додамо, що інтерес до Анатолія Трубіна також проявляли англійські "Челсі" і "Манчестер Сіті".

Портал Transfermarkt оцінює вартість воротаря "Шахтаря" в 22 мільйони євро.

У минулому сезоні Анатолій Трубін зіграв 38 матчів у складі "гірників" у всіх турнірах.

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