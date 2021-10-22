Джеймс Алі Башир вважає, що Олександр Усик переможе за очками.

Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир заявив, що український боксер здолає британця Тайсона Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це американський наставник розповів у інтерв'ю YouTube-каналу "Два бокових".

"Я думаю, що Усик може побити Ф'юрі. Мені здається, що у нього є стиль і швидкість, щоб перемогти Тайсона. Йому просто не можна дозволяти Ф'юрі перти і навалюватися на нього, тому що через це Усик втомиться. Це його виснажить, адже на ньому буде відпочивати великий 127-кілограмовий хлопець. Але я думаю, що зараз Усик - найкращий боксер у надважкій вазі", - сказав Башир.

"Тайсон спробує натиснути на нього і нокаутувати в пізніх раундах. Усик намагатиметься перемогти його за очками. Можливо, він спіймає Тайсона в кінцівці бою. Знаєте, Ф'юрі нелегко нокаутувати. Тож я вважаю, що Усик переміг би за очками", - додав екс-тренер українця, який у 2016 році привів Усика до першого чемпіонського титулу у першій важкій вазі (до 90,7 кг), який Сашко здобув у бою з поляком Кшиштофом Гловацькі.

На початку 2017 року Усик та Башир припинили співпрацю.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Артем Будрін