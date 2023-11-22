Ауреліо Де Лаурентіс вважає, що суддя повинен був поставити пенальті в моменті з падінням Мудркіа.

Президент футбольного клубу "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс прокоментував резонансний епізод з падінням Мудрика в поєдинку відбору на Євро-2024 між збірними України та Італії.

На думку функціонера, суддя повинен був ставити пенальті у ворота "Скуадри Адзури" в кінцівці поєдинку, коли Михайло Мудрик впав у штрафному італійців після контакту з ногою Браяна Крістанте.

"Ніхто не хоче, щоб команду пограбували так, як вчора ввечері Україну пограбувала Італія. Вони явно повинні були отримати пенальті.

По правді кажучи, збірна Італії грала добре, краще, ніж у більшості випадків, коли я дивився матчі національної команди. Вони заслужили пройти кваліфікацію. Україну мотивувала війна, у них була мрія, але вона не втілилася в реальність. Знову ж таки, якби все було легко, це була б не мрія", - наводить слова Де Лаурентіса Football Italia.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию проти Італії з рахунком 0:0 в останньому турі кваліфікації Євро-2024. Цей результат дозволив "Скуадрі Адзуррі" посісти друге місце в групі С і отримати пряму путівку на чемпіонат Європи. Збірна України в підсумку фінішувала третьою.

Додамо, що в березні наступного року команда Сергія Реброва зіграє в плей-офф Ліги націй і отримає ще один шанс завоювати путівку на Євро-2024.

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