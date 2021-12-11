Британський чемпіон чекає, щоб провести бій з українцем.

Непереможний боксер Тайсон Ф'юрі звернувся до Олександра Усика та викликав його на поєдинок.

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank у Тwitter.

Ф'юрі зателефонував Усику, який прилетів до Нью-Йорку вболівати за Василя Ломаченка, за допомогою FaceTime.

"Передайте Олександру, що я йду за ним", - пригрозив Ф'юрі.

Усик відповів, що наразі не думає про Тайсона.

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 11, 2021

Раніше "Циганський король" розповідав, що він зробить з Усиком у ринзі.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але поки невідомо, чи відбудеться поєдинок Уайта і Валліна.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.

Автор: Артем Будрін