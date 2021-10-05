Два знаменитих суперважковаговики зустрінуться в рингу вже втретє.

У ніч з 9 на 10 жовтня в Лас-Вегасі пройде бій між чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і екс-чемпіоном Деонтеєм Вайлдером.

Ф'юрі і Вайлдер зустрінуться в рингу вже втретє. Букмекери вважають британського боксера фаворитом бою.

На перемогу Ф'юрі дається коефіцієнт 1,33, тоді як на Вайлдера - 3,25. На те, що поєдинок завершиться внічию, можна поставити з коефіцієнтом 21,00.

Що стосується того, як саме завершиться бій, перемога Ф'юрі нокаутом оцінюється коефіцієнтом 1,91, а дострокова перемога Вайлдера - 3,75.

На те, що британець виграє за очками, букмекери виставили коефіцієнт 3,60, а ось перемога американця рішенням суддів виглядає найменш вірогідним варіантом - коефіцієнт 17,00.

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Ф'юрі - Вайлдер: історія протистояння

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі піднімався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а після сьомого раунду бій був зупинений - команда американця викинула рушник.

Ф'юрі завдав Вайлдеру першої поразки в 44 боях і відібрав пояс WBC. У британця в активі 30 перемог в 31 поєдинку.

Планувалося, що Ф'юрі проведе третій бій проти Вайлдера ще в грудні 2020, але цього не сталося.

У серпні цього року Ф'юрі та Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Автор: Антон Дудар