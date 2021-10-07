Тайсон Ф'юрі на прес-конференції влаштував шоу.

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі назвав українця Олександра Усика "п'ятихвилинним" чемпіоном.

Про це повідомляє SecondsOut.

Ф'юрі на прес-конференції перед поєдинком проти американця Деонтея Вайлдера назвав себе єдиним непереможним володарем титулу в надважкій вазі, але потім згадав, що жодної поразки немає й Усик.

"Вайлдер - психологічно слабка людина. Я нокаутую його. Якщо я знищив Вайлдера в реванші, то в третьому поєдинку йому буде ще гірше. Серед чемпіонів я залишився останнім. Я єдиний з нас, хто ще не програвав. А, я забуваю, що Усик п'ять хвилин був чемпіоном світу. Я говорив про групу, яка була раніше - останні 10 років. Я останній, хто досі тут, перший дворазовий чемпіон світу. У мене немає жодної поразки. Я творю історію", - сказав Ф'юрі.

Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC у бою проти Вайлдера.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Ф'юрі та Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик відстрочив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Вже відомо, коли він може відбутися.

Водночас чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі проведе третій бій з Деонтеєм Вайлдером. Він відбудеться 9 жовтня.

Автор: Артем Будрін