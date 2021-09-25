Експерти поділилися своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі Олександра Усика та Ентоні Джошуа в бою за чотири пояси.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.
Російсько-австралійський боксер Костянтин Цзю вірить у перемогу Усика. Його цитує Спорт:Експрес:
"В Усика є одна перевага - це його розум. Ось цим він повинен брати. Бути розумніше за свого суперника, і я думаю, що у нього все вийде. Як то кажуть, ставлю на нього, хоча я не прибічник ставок. Джошуа - сильний, потужний, багато нокаутів. Він дуже хороший боксер. Не даремно він олімпійський чемпіон. Але я ще раз кажу, що у мене шанси 60 на 40 на користь Усика", - сказав Цзю.
Також свою думку щодо поєдинку озвучив багаторазовий чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи Микола Буценко:
"Я впевнений, що Олександр Усик гідно представить Україну в цій битві - найважливішій в його кар'єрі на професійному рингу. А те, що поєдинок буде проходити на "полі" Джошуа, тільки має мобілізувати нашого земляка. До речі, одну зі своїх найяскравіших перемог на профі-рингу Саша здобув над росіянином Муратом Гассієвим саме в рідних стінах візаві. За рахунок чого Усик може взяти верх над Джошуа? Він цілеспрямований, чітко знає свій маневр, а його швидкісним якостям в рингу можуть позаздрити навіть легковаговики, він вміє з кожним раундом нагнітати темп. Також дуже важливо, що Усик досвідченіший за Джошуа", - сказав Буценко.
А ось американець Енді Руїс, котрий перемагав Джошуа, не бачить Усика тріумфатором сутички.
"Джошуа виграє нокаутом в шостому раунді. Він домінуватиме у бою і доб'є Усика. Джошуа використовуватиме дистанцію і свій розмах рук. Він став легшим, тому я майже упевнений, що він стане легшим на ногах, рухатиметься і користуватиметься своїми габаритами", - сказав Руїс для ESPN.
Усик - Джошуа: перед боєм
- Всі квитки на цей поєдинок були продані за добу.
- Був оприлюднений ефектний промо-ролик до бою Усик - Джошуа.
- Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою про майбутній поєдинок.
- Екс-чемпіон світу Девід Хей скептично оцінив шанси Усика.
- Джошуа перед поєдинком назвав козирі українського боксера.
- 21 вересня Усик провів відкрите тренування в Лондоні.
- 23 вересня відбулася перша дуель поглядів.
- 24 вересня відбулася процедура зважування боксерів, а також друга дуель поглядів.
- Усик вийде в ринг на бій у рукавичках з написом "Ukraine".
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Усик - Джошуа: профайл боксерів
- І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.
- 34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.
- У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.
- 31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.
- У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.
- Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.