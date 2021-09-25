Всі очікують видовища від двох суперважковаговиків.

Експерти поділилися своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі Олександра Усика та Ентоні Джошуа в бою за чотири пояси.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.

Російсько-австралійський боксер Костянтин Цзю вірить у перемогу Усика. Його цитує Спорт:Експрес:

"В Усика є одна перевага - це його розум. Ось цим він повинен брати. Бути розумніше за свого суперника, і я думаю, що у нього все вийде. Як то кажуть, ставлю на нього, хоча я не прибічник ставок. Джошуа - сильний, потужний, багато нокаутів. Він дуже хороший боксер. Не даремно він олімпійський чемпіон. Але я ще раз кажу, що у мене шанси 60 на 40 на користь Усика", - сказав Цзю.

Також свою думку щодо поєдинку озвучив багаторазовий чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи Микола Буценко:

"Я впевнений, що Олександр Усик гідно представить Україну в цій битві - найважливішій в його кар'єрі на професійному рингу. А те, що поєдинок буде проходити на "полі" Джошуа, тільки має мобілізувати нашого земляка. До речі, одну зі своїх найяскравіших перемог на профі-рингу Саша здобув над росіянином Муратом Гассієвим саме в рідних стінах візаві. За рахунок чого Усик може взяти верх над Джошуа? Він цілеспрямований, чітко знає свій маневр, а його швидкісним якостям в рингу можуть позаздрити навіть легковаговики, він вміє з кожним раундом нагнітати темп. Також дуже важливо, що Усик досвідченіший за Джошуа", - сказав Буценко.

А ось американець Енді Руїс, котрий перемагав Джошуа, не бачить Усика тріумфатором сутички.

"Джошуа виграє нокаутом в шостому раунді. Він домінуватиме у бою і доб'є Усика. Джошуа використовуватиме дистанцію і свій розмах рук. Він став легшим, тому я майже упевнений, що він стане легшим на ногах, рухатиметься і користуватиметься своїми габаритами", - сказав Руїс для ESPN.

Усик - Джошуа: перед боєм

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін