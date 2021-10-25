Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тоні Беллью поділився своєю думкою про реванш між володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.
На думку Беллью, Ентоні Джошуа не вистачає колишньої агресії в боях і це є причиною його невдалих результатів.
Читайте також"Скульптора потрібно звільнити": фанати боксу розкритикували статую легендарному Тайсону (фото)"Мені здається, у Джошуа є певні резерви перед реваншем. Ентоні потрібно знову розпалити в собі певні речі, згадати, що він робив раніше. Головним чином, Джошуа потрібно повернути собі агресію, яку він демонстрував приблизно до бою з Ділліаном Уайтом. Ентоні залишається справжнім бійцем, але йому потрібно знову розбудити це в собі", - передає слова Беллью boxingscene.com.
Нагадаємо, у першому бою Олександр Усик здобув перемогу над Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів. Таким чином українець став володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO, які раніше належали британському супертяжу.
Усик-Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні наступного року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.