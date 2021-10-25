Тоні Беллью звернувся до свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тоні Беллью поділився своєю думкою про реванш між володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

На думку Беллью, Ентоні Джошуа не вистачає колишньої агресії в боях і це є причиною його невдалих результатів.

Читайте також"Скульптора потрібно звільнити": фанати боксу розкритикували статую легендарному Тайсону (фото)"Мені здається, у Джошуа є певні резерви перед реваншем. Ентоні потрібно знову розпалити в собі певні речі, згадати, що він робив раніше. Головним чином, Джошуа потрібно повернути собі агресію, яку він демонстрував приблизно до бою з Ділліаном Уайтом. Ентоні залишається справжнім бійцем, але йому потрібно знову розбудити це в собі", - передає слова Беллью boxingscene.com.

Нагадаємо, у першому бою Олександр Усик здобув перемогу над Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів. Таким чином українець став володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO, які раніше належали британському супертяжу.

Усик-Джошуа: що відомо про реванш

Автор: Володимир Медяник