Евандер Холіфілд протримався у ринзі всього 104 секунди / фото twitter.com/triller

В ніч з 11 на 12 вересня фанати боксу спостерігали за боєм між американцем Евандером Холіфілдом (44-10-2, 29 КО) і бразильцем Вітором Белфортом (1-0, 1 КО). Поєдинок пройшов у Голлівуді.

Екс-чемпіон UFC швидко впорався з 58-річним Холіфілдом. Евандер одразу в дебюті бою пропустив атаку та впав у нокдаун. Після цього він продовжив сутичку, але Белфорт серією точних ударів змусив рефері зупинити бій і, таким чином, попіклуватися про здоров'я Холіфілда.

фото twitter.com/triller

Протистояння закінчилося за 104 секунди після стартового гонга, хоч формат і передбачав 8 раундів по дві хвилини.

Зазначимо, що бій коментував екс-президент США Дональд Трамп.

Легенда боксу Холіфілд був абсолютним чемпіоном світу з 1990 по 1992 рік.

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Автор: Артем Будрін