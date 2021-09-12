Славетний боксер Евандер Холіфілд поступився бразильському бійцю.

В ніч з 11 на 12 вересня фанати боксу спостерігали за боєм між американцем Евандером Холіфілдом (44-10-2, 29 КО) і бразильцем Вітором Белфортом (1-0, 1 КО). Поєдинок пройшов у Голлівуді.

Екс-чемпіон UFC швидко впорався з 58-річним Холіфілдом. Евандер одразу в дебюті бою пропустив атаку та впав у нокдаун. Після цього він продовжив сутичку, але Белфорт серією точних ударів змусив рефері зупинити бій і, таким чином, попіклуватися про здоров'я Холіфілда.

Протистояння закінчилося за 104 секунди після стартового гонга, хоч формат і передбачав 8 раундів по дві хвилини.

Зазначимо, що бій коментував екс-президент США Дональд Трамп.

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 12, 2021

Легенда боксу Холіфілд був абсолютним чемпіоном світу з 1990 по 1992 рік.

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Автор: Артем Будрін