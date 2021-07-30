Василь Ломаченко / фото УНІАН

Український боксер Василь Ломаченко натякнув на дату свого наступного бою.

У своєму Twitter 33-річний спортсмен залишив короткий меседж.

"11 грудня", - залишив послання Ломаченко.

Цю інформацію напередодні також підтвердив журналіст-інсайдер Ден Рафал. Річ у тому, що відомий промоутер Боб Арум планує повернення Ломаченка на ринг 11 грудня.  Очікується, що бій відбудеться на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. 

Ім'я суперника Василя поки що не розголошується.

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Автор: Артем Будрін