Василь Ломаченко / фото УНІАН
Український боксер Василь Ломаченко натякнув на дату свого наступного бою.
У своєму Twitter 33-річний спортсмен залишив короткий меседж.
"11 грудня", - залишив послання Ломаченко.
Цю інформацію напередодні також підтвердив журналіст-інсайдер Ден Рафал. Річ у тому, що відомий промоутер Боб Арум планує повернення Ломаченка на ринг 11 грудня. Очікується, що бій відбудеться на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.
Ім'я суперника Василя поки що не розголошується.
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Василь Ломаченко: останні новини
- У своєму попередньому бою українець 27 червня нокаутував японця Масайоші Накатані. Суддя припинив поєдинок у дев'ятому раунді.
- Після цього Ломаченко закликав Теофімо Лопеса провести реванш.
- У новому рейтингу WBO у легкій вазі (до 61,2 кг) Ломаченко піднявся на перше місце. Таким чином, він став обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Теофімо Лопес.
- Сторона Лопеса висунула єдину умову Василю щодо реваншу.