У грудні 2021-го Василь планує провести поєдинок.

Український боксер Василь Ломаченко натякнув на дату свого наступного бою.

У своєму Twitter 33-річний спортсмен залишив короткий меседж.

"11 грудня", - залишив послання Ломаченко.

Цю інформацію напередодні також підтвердив журналіст-інсайдер Ден Рафал. Річ у тому, що відомий промоутер Боб Арум планує повернення Ломаченка на ринг 11 грудня. Очікується, що бій відбудеться на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Ім'я суперника Василя поки що не розголошується.

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Василь Ломаченко: останні новини

У своєму попередньому бою українець 27 червня нокаутував японця Масайоші Накатані. Суддя припинив поєдинок у дев'ятому раунді.

Після цього Ломаченко закликав Теофімо Лопеса провести реванш.

У новому рейтингу WBO у легкій вазі (до 61,2 кг) Ломаченко піднявся на перше місце. Таким чином, він став обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Теофімо Лопес.

Сторона Лопеса висунула єдину умову Василю щодо реваншу.

Автор: Артем Будрін