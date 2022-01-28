Чоловіча збірна України провалила спринтерську гонку в Арбері.

У п'ятницю, 28 січня, в німецькому Арбері в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбулися чоловіча і жіноча спринтерська гонка.

Перемогу в чоловічому спринті здобув норвежець Ерлен Бьонтегор, другий результат показав росіянин Микита Поршнєв, а третім став німець Лукас Фрацшер.

Україну представляли в ній шість біатлоністів: Андрій Доценко, Віталій Труш, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насико та Андрій Орлик. Однак жоден з них не потрапив навіть у топ-40.

Результати гонки:

1. Ерлен Бьонтегор (Норвегія, 0+0) 26:39.4

2. Микита Поршнєв (Росія, 0+0)+20.6

3. Лукас Фрацшер (Німеччина, 0+1)+22.9

...

41. Андрій Доценко (Україна, 1+1) +2: 34.6

55. Віталій Труш (Україна, 2+2) +3:00.6

56. Тарас Лесюк (Україна, 2+2) +3: 01.4

61. Руслан Ткаленко (Україна, 3+1) +3:10.5

79. Денис Насико (Україна, 2+4) +3: 58.5

82. Андрій Орлик (Україна, 0+4) +4:04.4

У жіночому спринті чемпіонкою Європи стала Рагнільд Фемштейневік, срібну медаль завоювала німкеня Франциска Хільдебранд, а бронза у ще однієї представниці Німеччини Яніни Хеттіх. Остання показала кращу чисту швидкість на лижні, але пробігла коло штрафу після стійки.

У складі збірної України кращою стала Юлія Журавок, яка закрила всі мішені і посіла 7 місце. Ольга Абрамова з одним промахом стала 28-ю.

Анастасія Меркушина і Віта Семеренко не закрили по три мішені, у них 40 і 51 місця відповідно. Валерія Дмитренко не кваліфікувалася в персьют, А Ганна Кривонос не стартувала.

Результати гонки:

1. Рагнільд Фемштейневік (0+0) 21:52,7

2. Франциска Хільдебранд (0+0) +3,7

3. Яніна Хеттіх (0+1) +25,9

...

7. Юлія Журавок (0+0) + 39,8

28. Ольга Абрамова (0+1) + 1:32,7

40. Анастасія Меркушина (1+2) +2: 01,4

51. Віта Семеренко (0+3) + 2:22,7

78. Валерія Дмитренко (2+2) +3: 38,9

DNS Анна Кривонос

Чемпіонат Європи завершиться 30 січня.

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