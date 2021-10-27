Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа рішуче налаштований взяти реванш в Олександра Усика.
Про це британський боксер розповів у інтерв'ю для Ютуб-каналу iFL TV.
"Я закінчив, дідько забирай, програвати. Я більше не хочу вивчати солодку науку. Подобається рефері мій стиль або ні, але Усик може опинитися на канвасі в наступному бою, тому що це війна. Зараз я націлений на свій 12-й титульний бій, і я вчуся. Це просто війна. Я роздратований. Я закипаю, просто говорячи про це", - заявив Джошуа.
Нагадаємо, що раніше промоутер Василя Ломаченка розкритикував Ей Джея за рішення вийти на реванш з Усиком.
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Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- Спочатку в контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні наступного року.
- Що стосується місця проведення бою, то найбільш вірогідним варіантом є Великобританія. Також вивчаються варіанти з Україною, США та Близьким Сходом.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.