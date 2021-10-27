Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа рішуче налаштований взяти реванш в Олександра Усика.

Про це британський боксер розповів у інтерв'ю для Ютуб-каналу iFL TV.

"Я закінчив, дідько забирай, програвати. Я більше не хочу вивчати солодку науку. Подобається рефері мій стиль або ні, але Усик може опинитися на канвасі в наступному бою, тому що це війна. Зараз я націлений на свій 12-й титульний бій, і я вчуся. Це просто війна. Я роздратований. Я закипаю, просто говорячи про це", - заявив Джошуа.