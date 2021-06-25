Легенда вітчизняного спорту візьме участь у гостросюжетній телепередачі.

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко відчує себе телезіркою та потрапить на екрани до любителів реаліті-шоу. Екс-боксер стане учасником передачі Celebrity Hunted на німецькому відеосервісі Prime Video DE.

Компанію Кличку складуть також відомі постаті, серед яких: модель Стефані Гізінгер, співачка Ванесса Май, актор Аксель Штайн.

Згідно з правилами шоу, учасники протягом десяти днів повинні будуть ховатися від переслідування поліції, військових і розвідки. Герої проекту не мають права перетинати кордон і порушувати закон.

Знімати учасників шоу будуть знімальні групи, які будуть ховатися від переслідування разом з ними.

Нагадаємо, що нещодавно Кличко-молодший показав свій сталевий прес.

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Автор: Артем Будрін