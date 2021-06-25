Колишній чемпіон світу Володимир Кличко відчує себе телезіркою та потрапить на екрани до любителів реаліті-шоу. Екс-боксер стане учасником передачі Celebrity Hunted на німецькому відеосервісі Prime Video DE.
Компанію Кличку складуть також відомі постаті, серед яких: модель Стефані Гізінгер, співачка Ванесса Май, актор Аксель Штайн.
Згідно з правилами шоу, учасники протягом десяти днів повинні будуть ховатися від переслідування поліції, військових і розвідки. Герої проекту не мають права перетинати кордон і порушувати закон.
Знімати учасників шоу будуть знімальні групи, які будуть ховатися від переслідування разом з ними.
Нагадаємо, що нещодавно Кличко-молодший показав свій сталевий прес.
Читайте такожУсик - в топ-30: Володимир Кличко очолив рейтинг найкращих супертяжів в історії
Вас також можуть зацікавити новини:
- Книгу Володимира Кличка включили в освітню програму Гарвардського університету
- "Продовжую вчитися": Володимир Кличко показав своє нове захоплення (фото)
- Черговий натяк: Володимир Кличко знову заінтригував своїм можливим камбеком в ринг
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram