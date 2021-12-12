Олександр Тесленко не зміг вистояти в бою проти американця Джареда Андерсона.

У Нью-Йорку на арені "Madison Square Garden" проходить вечір боксу промоутерської компанії Top Rank Boxing. У головній події вечора відбудеться бій у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком (15-2, 11 КО) і ганцем Річардом Коммі (30-3, 27 КО).

У головному бою андеркарда відбувся бій у важкій вазі між американцем Джаредом Андерсоном (10-0, 10 КО) і українцем Олександром Тесленко (17-1, 13 КО).

З першого раунду Тесленко почав пропускати швидкі удари суперника, що відразу відбилося на його обличчі. У другому раунді американець продовжив побиття українця, і досить швидко відправив Тесленка в нокаут. Українець зумів насилу піднятися, але рефері зупинив бій.

HE FROZE HIM 😵@TeamBigBabyy just took out Oleksandr Teslenko in devastating fashion. 🔥#LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/wEe6M5IPzb — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

Джаред Андерсон здобув 11 перемогу нокаутом в 11-му бою. Приголомшливий результат американця.

Автор: Володимир Медяник