Енді Руїс застеріг українця від своїх помилок.

32-річний американський боксер мексиканського походження Енді Руїс порадив Олександру Усику тримати себе у гарному тонусі перед другим поєдинком проти Ентоні Джошуа.

Руїс закликав Усика не порушувати спортивний режим та дисципліну, адже саме це завадило Енді захистити титули чемпіона.

"Я не хотів би, щоб Усик повторив мої помилки. Отримати всі пояси, гуляти, робити всі ці дурниці як гульвіса та не турбуватися про збереження титулів. Упевнений, Усик вчинить правильно і не повторить моїх помилок", - сказав Руїс для Воxinginsider.

"Джошуа вийшов без плану на бій, а Усик виявився спритним хлопцем. Він здивував мене. Відмінна робота! Знімаю капелюха перед ним. Їхній реванш буде дуже крутим поєдинком. Джошуа зараз трохи розгублений, але він побував тут, у США. Зустрічався з найкращими тренерами, радився з ними, уважно все вислуховував. До другого бою він зуміє зібратися. Якщо в реванші Усик спуртоне раніше, якщо пресингуватиме, контратакуватиме, то знову переможе", - додав Енді.

Влітку 2019 року Руїс сенсаційно нокаутував Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули, проте поступився британцю у реванші.

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Автор: Артем Будрін