Боксер захищатиме свої пояси WBA, WBO, IBF та IBO в Польщі.

26 серпня у Вроцлаві відбудеться бій чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проти британця Даніеля Дюбуа Усик назвав цей бій важким і розповів, як готується до нього, пише Sport.ua.

"Я завжди готуюся до важких боїв. Як вони проходять – ми бачимо вже після бою. Але я завжди готуюся важко. У мене в таборі багато спаринг-партнерів. У мене важкі хлопці, і ми працюємо для того, щоб мати гарний вигляд у ринзі. Звичайно, простіше завоювати титул, ніж потім захищати, але ми робимо у своєму таборі багато роботи. Ми не думаємо про те, що в нас це є, і ми задоволені", – сказав він.

Усик зазначив, що продовжує плідно, важко працювати. До поєдинку лишаються тижні.

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"У нас багато раундів, боксуємо і по 15. Чому вчора було 12? Тому що три тижні до поєдинку, і спускаємося вже вниз. А так було 15 раундів по чотири хвилини. Працюємо", – сказав боксер.

Усик - Дюбуа - це треба знати про бій

26 серпня у польському місті Вроцлав Усик захищатиме свої пояси WBA, WBO, IBF та IBO. Противником буде 25-річний британець Дюбуа.

Раніше Усик заявив, що йому приємно боксувати у Польщі, оскільки в цій країні там він вперше завоював чемпіонський титул у крузервейті.

Букмекери не залишають практично ніяких шансів Дюбуа.

Також вже відомо, хто транслюватиме поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі та претендентом на титули.

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