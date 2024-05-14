За словами українського боксера, йому байдуже, як його майбутній суперник поводиться на прес-конференціях.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик не втрачає оптимізму перед боєм за абсолютне чемпіонство проти володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі і не звертає уваги на витівки команди британця. Про це повідомляє Sport.ua.

"У мене все добре, я щасливий і голодний. Мені все одно, як Тайсон поводитиметься цього тижня. Я готовий. Для мене важливе 18 травня, а те, що Тайсон робить на прес-конференціях, не має значення", - зазначив Усик.

За його словами, зараз він не думає про Тайсона Ф'юрі, хоча бачив його в багатьох боях.

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"Я не знаю, як він боксуватиме проти мене, подивимося, коли вийдемо на ринг", - сказав українець.

Як відомо, спочатку бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі планувався на 17 лютого, втім британець зазнав травми у тренувальному таборі. Нова дата поєдинку - 18 травня.

Бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі - останні новини

Напередодні батько Тайсона Ф'юрі влаштував бійку з командою Усика. У результаті сутички Джон Ф’юрі, батько Тайсона, розбив лоба. Згодом він вибачився.

Усик прокоментував цей інцидент, зазначивши, що для нього неважливо, адже він зосереджений лише на поєдинку.

До цього Тайсон Ф'юрі запевнив, що зможе перемогти Олександра Усика, який до цього два рази переміг Ентоні Джошуа. Зокрема, Ф'юрі пообіцяв помститися Усику за Джошуа.

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