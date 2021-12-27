Всесвітня боксерська асоціація внесла Анатолія Ломаченка в номінанти на престижну відзнаку.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оголосила імена кандидатів на звання "Найкращий тренер 2021 року". Одним з претендентів на нагороду є батько та наставник Василя Ломаченка - Анатолій Ломаченко.

Про це повідомляє офіційний сайт WBA.

У боротьбі за цю відзнаку конкурентами Ломаченка-старшого будуть: Едді Рейносо (тренер абсолютного чемпіона у суперсередній вазі Сауля Альвареса) й Бен Девісон (коуч абсолютного чемпіона у першій напівсередній вазі Джоша Тейлора).

"Цей рік був важливим для Анатолія Ломаченка, оскільки вони з Василем змогли повернутися на вершину боксу, впоравшись з травмами та болючими поразками. Тепер "Лома" повернув місце на вершині рейтингу легкої ваги та сподівається зустрітися з чемпіонами у найближчому майбутньому", - сказано у заяві WBA.

WBA назве ім'я переможця та вручить нагороду на початку 2022 року.

Нагадаємо, що у 2021 році Ломаченко-молодший двічі виходив у ринг: влітку Василь побив японця Масайоші Накатані, а в грудні відсвяткував впевнену звитягу над ганцем Річардом Коммі.

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