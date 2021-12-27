Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оголосила імена кандидатів на звання "Найкращий тренер 2021 року". Одним з претендентів на нагороду є батько та наставник Василя Ломаченка - Анатолій Ломаченко.
Про це повідомляє офіційний сайт WBA.
У боротьбі за цю відзнаку конкурентами Ломаченка-старшого будуть: Едді Рейносо (тренер абсолютного чемпіона у суперсередній вазі Сауля Альвареса) й Бен Девісон (коуч абсолютного чемпіона у першій напівсередній вазі Джоша Тейлора).
"Цей рік був важливим для Анатолія Ломаченка, оскільки вони з Василем змогли повернутися на вершину боксу, впоравшись з травмами та болючими поразками. Тепер "Лома" повернув місце на вершині рейтингу легкої ваги та сподівається зустрітися з чемпіонами у найближчому майбутньому", - сказано у заяві WBA.
WBA назве ім'я переможця та вручить нагороду на початку 2022 року.
Нагадаємо, що у 2021 році Ломаченко-молодший двічі виходив у ринг: влітку Василь побив японця Масайоші Накатані, а в грудні відсвяткував впевнену звитягу над ганцем Річардом Коммі.
Читайте такожПотрапив у новий скандал: Ломаченко відправив свої олімпійські медалі в Росію заради батька (відео)
Анатолій Ломаченко: чим він відомий
- 57-річний фахівець є заслуженим тренером України. Він відіграв важливу роль у підготовці багатьох українських боксерів до Олімпіад. Його прізвисько - "Папаченко".
- Ломаченко вже був найкращим тренером світу за версією WBO у 2019 році та за версією журналу The Ring у 2018 році.
- "Папаченко" у 2019 році був нагороджений спеціальним поясом від Всесвітньої боксерської ради (WBC) за внесок у розвиток боксу.