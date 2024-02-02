Тайсон Ф'юрі публічно вибачився перед командою Олександра Усика за зрив бою.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував зрив поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу проти володаря поясів WBA, IBF і WBO Олександра Усика.

Нагадаємо, "Циганський король" отримав розсічення під час спарингу і змушений був відмовитися від бою.

"Я абсолютно спустошений, враховуючи, як довго я готувався до цього бою і в якій чудовій формі перебуваю. Шкодую через всіх, хто причетний до цієї величезної події. Я зроблю роботу до нової дати, як тільки око заживе. Можу лише вибачитися перед усіма, включаючи мою команду і команду Усика, бійців андеркарда, спонсорів і вболівальників, а також друзів з Саудівської Аравії", - наводить слова Ф'юрі прес-служба Queensberry Promotions.

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Пізніше у своєму Інстаграмі Тайсон Ф'юрі повідомив, що проблеми мав Усик, а він перебуває у фантастичній формі. Також "Циганський король" натякнув, що бій із Усиком відбудеться 2024 року.

"Нічого не поробиш, травмувався у спарингу. Але можу сказати, що Усик мав проблеми, а я перебуваю у фантастичній формі.

Я повернуся в бій, як тільки зможу. 2024 - великий рік для команди "Циганського короля", - сказав Ф'юрі.

Бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Однак через травму поєдинок буде перенесений, як мінімум, на кілька місяців.

Олександр Усик судячи з усього не має наміру чекати, поки Ф'юрі відновиться. У ЗМІ з'явилася інформація, що українець планує провести бій проти Філіпа Хрговича в рамках обов'язкового захисту титулу IBF.

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