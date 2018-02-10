Ломаченко анонсував проведення титульного бою з Лінаресом 12 травня в Нью-Йорку

Український боксер буде відстоювати свій титул чемпіона WBO.

Чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко оголосив про високу ймовірність проведення бою з володарем титулу WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом на сьогоднішній прес-конференції в Києві.

Бій може відбутися 12 травня 2018 року.

"Як мені сказав мій промоутер, найближчим часом, буквально кілька днів, всі нюанси повинні бути улагоджені і контракт на проведення поєдинку буде підписаний. Бій відбудеться 12 травня в Нью-Йорку, у великому залі", - зазначив Василь.

Планується, що бій Ломаченко — Лінарес відбудеться на арені «Медісон Сквер Гарден».

Раніше промоутер українського боксера Боб Арум спрогнозував, що поєдинок його підопічного з венесуэльцем відбудеться в травні.

Також Ломаченко сьогодні прокоментував свій можливий поєдинок з філіппінцем Менні Пакьяо: «Бій з Пак'яо – це розмови. Я сподіваюся, що на рівні розмов це і залишиться. Не хотілося б боксувати з людиною, який став легендою, але зараз знаходиться на заході кар'єри. З людиною, яка йде на спочинок. Плюс питання різниці у вазі – я боксую в 61 кг, він в 66 кг. Йому спускатися в мою вагу – він не піде на це, я теж не готовий лізти в 66 кг заради того, щоб боксувати з Пак'яо. Сьогодні я не хочу на це йти», – сказав Ломаченко.